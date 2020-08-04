شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 40 مليون طفل حرموا من التعليم بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء من أن جائحة كورونا أحدثت أكبر خلل في أنظمة التعليم في التاريخ، ما أثر على ما يقرب من 6ر1 مليار تلميذ في جميع البلدان، وجميع القارات.

وقال جوتيريش: "الجائحة فاقمت الفوارق التعليمية"، كما أنها تهدد بمحو التقدم الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة.

وأضاف: "هناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فاتتهم فرصة التعلم في السن الحرجة السابقة للتعليم المدرسي".

وأشار الأمين العام إلى أن "بث الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون وعبر شبكة الإنترنت والجهود المستميتة التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور، لم تزِل جميع العقبات أمام الوصول إلى الكثير من الطلاب".

وأوضح في هذا السياق أن التلاميذ ذوي الإعاقة وأولئك المنتمين إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة والطلاب المشردين واللاجئين والذين يعيشون في مناطق نائية "هم الأكثر عرضة لخطر التخلّف عن الركب".