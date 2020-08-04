المطار الأكثر نشاطاً في الأشهر الأخيرة... لم يتأثر بفيروس كورونا





ولكن هناك مطار كان الأوفر حظًا من بين مطارات العالم، فأزمة «كورونا» لم توقفه ولكنه ازدحم بالطائرات على عكس الشائع، هذا المطار يقع في أسبانيا ولكنه ليس في منطقة سياحية... فما هو السر؟. ومع بداية انفراج الأزمة التي أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران لمدة زادت عن ثلاثة أشهر، ينتظر المسافرون بشغف عودة حركة الطيران الطبيعي، لكن مع مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في دول العالم.ولكن هناك مطار كان الأوفر حظًا من بين مطارات العالم، فأزمة «كورونا» لم توقفه ولكنه ازدحم بالطائرات على عكس الشائع، هذا المطار يقع في أسبانيا ولكنه ليس في منطقة سياحية... فما هو السر؟. وبحسب شبكة «سي أن أن» الأميركية، فإن مطار «أراغون طرويل» الذي يقع قرب مدينة طرويل، شرقي البلاد، احتل قائمة المطارات الأكثر نشاطاً في إسبانيا خلال الأشهر الماضية والتي شهدت توقف الطيران لمنع انتشار الفيروس التاجي. منطقة غير سياحية



ولا يساعد المناخ في تلك المنطقة على تواجد السياح حتى قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونادراً ما يزور السياح هذه المنطقة رغم العدد الهائل من السائحين الذين يزورون إسبانيا سنوياً، أو حتى من من مواطني أسبانيا.

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ومع إغلاق المطارات خلال الأشهر الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا، كان الوضع معكوسًا في هذا المطار، فارتفعت أسهم هذا المطار في صناعة الطيران وجاء ذلك بسبب أن رواده ليسوا من البشر، ولكن من الطائرات التي وجدت في مناخ «طرويل» الجاف ما تحتاجه للتخزين دون وجود أي أعطال تستدعي الصيانة، مما جعل تلك المنطقة مقصد الشركات لتخزين طائراتها بهذا المطار.