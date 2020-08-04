صورة تكشف حقيقة شامة نادين نجيم... أهي طبيعية؟

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وأطلق نشر الصورة موجة من التعليقات التي تناولت الشبه بين شكليها القديم والحديث. وركزت العديد من التعليقات على الشامة التي تتميز بها.
ويشار إلى أن نادين لفتت الأنظار في وقت سباق بنشر صور لها مع ولديها هيفن وجيوفاني من طليقها المهندس هادي أسمر. وعلقت عليها: "أنا وحبي الذي لا ينتهي، هيفن وجيوفاني".
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