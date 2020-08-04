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صورة تكشف حقيقة شامة نادين نجيم... أهي طبيعية؟

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تم تداول صورة قديمة للممثلة نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها في إحدى مراحل طفولتها.

وأطلق نشر الصورة موجة من التعليقات التي تناولت الشبه بين شكليها القديم والحديث. وركزت العديد من التعليقات على الشامة التي تتميز بها.

 

 

ورأى الكثيرون أن هذا يثبت أنها شامة طبيعية وأن الممثلة لم تجر التعديلات الجمالية على وجهها وأنها حافظت على ملامحها الطبيعية. وفي المقابل رأى آخرون أنها خضعت لبعض عمليات التجميل التي غيرت شكلها إلى حد ما.

ويشار إلى أن نادين لفتت الأنظار في وقت سباق بنشر صور لها مع ولديها هيفن وجيوفاني من طليقها المهندس هادي أسمر. وعلقت عليها: "أنا وحبي الذي لا ينتهي، هيفن وجيوفاني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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