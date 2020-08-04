نجدة بغداد: اعتقال أكثر من 43 شخصاً في مناطق متفرقة من العاصمة

أعلنت شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، القبض على أكثر من 43 شخصاً بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال إعلام النجدة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "شرطة نجدة بغداد تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من القبض على شخصين قاما بإطلاق النار في الفضاء مما أدى لترويع المواطنين ضمن منطقتي جميلة وسريع السيدية"، مشيرا إلى "ضبط خمس سيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة".



وأضاف البيان أنه تم "القبض على أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة (كريستال، حبوب مخدرة) ضمن شارع القناة ومجمع بسماية، كما تم القبض على أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة"، لافتا إلى "القبض على 37 متسولاً".



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