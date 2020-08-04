محاكمة 30 دقيقة.. تحذير حقوقي من قرب إعدام كردي في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة العفو الدولية من قرب إعدام شخص كردي يدعى أرسلان خودكام يعيش بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران.

ووصفت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، محاكمة خودكام بأنها "غير عادلة"، مشيرة في بيان إلى أنه حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة استغرقت 30 دقيقة فقط بتهمة التجسس.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أرسلان خودكام أرغم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، وكان هذا الأمر هو أساس حكم المحكمة الصادر ضده.

ولم تسمح السلطات الإيرانية للكردي خودكام باختيار محام للدفاع عنه أمام المحكمة إزاء الاتهامات التي وجهت له بالتجسس.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها أن استخدام عقوبة الإعدام في الاتهام بـ "التجسس" ينتهك القانون الدولي.

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يبلغ عمر أرسلان خودكام الملقب باسم (سُهرابي) 47 عاما وألقي القبض عليه في مايو/ أيار عام 2018.

وقضت محكمة أرومية العسكرية بإعدام خودكام بتهمة العمل ضد الأمن القومي عبر التجسس لحساب أحزاب المعارضة الكردية، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم.

يُشنق المئات من المواطنين في إيران كل عام بذريعة اتهامات مختلفة توجه لهم من جانب السلطة القضائية في البلاد.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن عدد عمليات الإعدام قد يكون أعلى من التقديرات والإحصاءات المستخرجة لأن الحصيلة الرسمية لعمليات الإعدام في البلاد لا يعلن عنها القضاء.

ووضع القضاء الإيراني إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام على جدول الأعمال لديه أكثر من أي وقت مضى بسبب خوف النظام من الانتفاضات الشعبية، وسط استياء واسع النطاق من الوضع الاقتصادي السائد في المجتمع.