الخليج 365 - أيانلي عبديالثلاثاء 2020/8/4 01:36 م بتوقيت أبوظبي
قُتل 3 شرطيين صوماليين بينهم امرأة، الثلاثاء، في هجوم مسلح بمديرية طركينلي في العاصمة مقديشو.
وفق ما تابعته ”الخليج 365”، قال شهود عيان لإذاعة "دلسن" الصومالية، إن المسلحين فاجأوا عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم ثم لاذوا بالفرار من موقع الهجوم.
ووصلت فرق من الشرطة الصومالية إلى مكان الحادث على الفور، حيث قامت بتمشيط الموقع لكن لم توقف أشخاصا مشتبهين بالتورط في الهجوم.
ولم تصدر الأجهزة الأمنية الصومالية بيانا بشأن الهجوم حتى الساعة 10:40ت.غ.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الإتهام تشير إلى مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنفذ اغتيالات منظمة تستهدف المسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين والعسكريين.
ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل شرطي صومالي إثر تفجير انتحاري يحمل حزاما ناسفا نفسه أمام مطعم شعبي بمديرية حمر ججب بالعاصمة الصومالية مقديشو، يرتاده طبقة الميسورين والمسؤولين الحكوميين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 شرطيين بينهم امرأة في هجوم مسلح بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.