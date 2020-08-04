مقتل 3 شرطيين بينهم امرأة في هجوم مسلح بمقديشو

قُتل 3 شرطيين صوماليين بينهم امرأة، الثلاثاء، في هجوم مسلح بمديرية طركينلي في العاصمة مقديشو.

وفق ما تابعته ”الخليج 365”، قال شهود عيان لإذاعة "دلسن" الصومالية، إن المسلحين فاجأوا عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم ثم لاذوا بالفرار من موقع الهجوم.

ووصلت فرق من الشرطة الصومالية إلى مكان الحادث على الفور، حيث قامت بتمشيط الموقع لكن لم توقف أشخاصا مشتبهين بالتورط في الهجوم.

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ولم تصدر الأجهزة الأمنية الصومالية بيانا بشأن الهجوم حتى الساعة 10:40ت.غ.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الإتهام تشير إلى مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنفذ اغتيالات منظمة تستهدف المسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين والعسكريين.

ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل شرطي صومالي إثر تفجير انتحاري يحمل حزاما ناسفا نفسه أمام مطعم شعبي بمديرية حمر ججب بالعاصمة الصومالية مقديشو، يرتاده طبقة الميسورين والمسؤولين الحكوميين.