تعيين قائد جديد للدرك الوطني في الجزائر

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، مرسوما بتعيين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني.



وتم تعيين العميد قواسمية خلفا للواء عبدالرحمن عرعار الذي أحيل إلى التقاعد، بحسب ما أكده تلفزيون "النهار" الجزائري.

ووفق التلفزيون، جرى تعيين علي وولحاج يحيى رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني.

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والإثنين، أنهى "تبون" بشكل مفاجئ مهام رؤساء الأمن (الشرطة) في 34 محافظة، بالتوازي مع اتهامات حكومية بوجود "مؤامرة لإحداث فتنة في البلاد.

وقوات الدرك الوطني الجزائري تحمل طابعا عسكريا وتتولى مهاماً في محاربة الإرهاب، وتمارس كذلك مهام الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية؛ حيث تأسست رسميا في العام 1962 لكونها جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي بالبلاد.

وتتولى قوات الدرك الجزائرية مهام حفظ النظام العام وحراسة الحدود وتأمين البلاد والمواطن ومكافحة الجريمة، بكل أنواعها وأشكالها بما فيها الجريمة الإلكترونية.