الرئيس العراقي يدعم حل البرلمان ويدعو لإجراء استحقاق نيابي في أسرع وقت المزيد

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، دعمه لحل البرلمان وإجراء استحقاق نيابي في أسرع وقت.

وقال الرئيس العراقي: "في حال صوت البرلمان على حل نفسه سنقرر رسميا موعدا لا يتجاوز شهرين لإجراء الانتخابات البرلمانية".

كما دعا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت.

وتابع: "في حال تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان سنوافق عليه ونرفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

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ونبه إلى أن أزمة بلاده السياسية لا تحتمل التسويف، ومعاناة الشعب العراقي تتطلب قراراً نابعاً من استحقاقه وحقه في اختيار حكومة وطنية عبر انتخابات حرة.

دعوة "صالح" لحل البرلمان تأتي بعد أيام من طلب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى انتخابات مبكرة بحضور رؤساء" الجمهورية والوزراء والبرلمان".

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة الحماية، والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، وطالب مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس البلاد حتى يصدق عليه.