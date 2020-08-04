أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، على نحو طفيف وسط هدوء التعاملات، في الوقت الذي صعدت فيه الأسعار العالمية للمعدن الثمين.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 238 ريالا (63.47 دولار)، مقارنة بـ238.24 ريال (63.52 دولار) أمس الإثنين.

وسجل عيار (21) الأكثر مبيعا 208.25 ريال بنحو (55.53 دولار)، مقارنة بـ208.49 ريال بنحو (55.58 دولار) أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ سعر عيار (18) نحو 178.50 ريال بنحو (47.60 دولار)، مقارنة مع سعر أمس والتي كانت 178.70 ريال بنحو (47.64 دولار)، فيما بلغ سعر عيار (14) سعر 138.83 ريال (37.02 دولار)، مقارنة بـ(14) سعر 138.99 ريال (37.05 دولار) أمس، وهذه الأسعار قبل حساب "المصنعية" لدى البائع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 7406.25 ريال (1975 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب 1665.98 ريال (444.26 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

وختام تعاملات الأمس في الأسواق العالمية، هبطت أسعار الذهب عن مستوى قياسي غير مسبوق بلغته بداية تعاملات الإثنين، بعد ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين لاقتناص بعض المكاسب، في حين ينصب التركيز حاليا على مقترحات لأن تشمل مساعدات أمريكية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تمديد المساعدات للأمريكيين غير العاملين.

وبحلول الساعة 1746 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1972.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغيير عند 1986.30 دولار.

وينتظر المستثمرون مؤشرات بشأن اتفاق على تشريع مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يجد المشرعون صعوبة في الوصل إليه.

ربح الذهب 30% تقريبا منذ بداية العام، مدعوما بشكل رئيسي بنزول أسعار الفائدة وإجراءات التحفيز واسعة الانتشار التي تتبناها بنوك مركزية عالميا لتخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة.

ومما ضغط على الذهب، صعد الدولار 0.3% مقابل عملات منافسة، مما جعل المعدن مرتفع التكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما اقترب نشاط التصنيع بالولايات المتحدة من قمة عام ونصف العام في يوليو/ تموز الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميا 18 مليونا، في حين تعلن مدن كبرى عن قيود جديدة للحد من الإصابات.