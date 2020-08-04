انت الان تتابع هيئة الطيران الفدرالية الأميركية تطلب إدخال تعديلات جديدة على طراز بوينغ 737 ماكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوينغ 737 ماكس

أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطيران في الولايات المتحدة مجموعة جديدة من المتطلبات التي يتوجّب على بوينغ تلبيتها قبل السماح لطراز 737 ماكس بالتحليق مجددا.

وطلبت الهيئة الفدرالية للطيران مجموعة من التعديلات من أجل "معالجة الوضع غير الآمن" للطائرة، وفق ما جاء في إشعار يستوجب الرد في غضون 45 يوما من صدوره.

والطراز ممنوع من التحليق منذ آذار/مارس 2019 إثر تحطّم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ومصرع 157 شخصا كانوا على متنها، في كارثة وقعت بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تملكها شركة "ليون إير" أدت ايضا الى مقتل 189 شخصا.

وسبق أن بحثت بوينغ إدخال تعديلات على هذا الطراز مثل تحديث نظام منع السقوط الذي اعتبر عاملا في تحطّم الطائرتين، كما وإدخال تعديلات على نظام استشعار لعب دورا في الحادثتين.

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ومن المتطلبات أيضا تزويد الطراز ببرمجية جديدة ومراجعة دليل الطيران الخاص بالطراز من أجل إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالطاقم.

ولا تشمل المتطلبات بروتوكولات جديدة لتدريب الطيارين. وقال المتحدث باسم الهيئة إن هذه المتطلبات ستعلن في مذكرة أخرى تصدر لاحقا.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقا أنها لن تسمح لبوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا إلا بعد التثبّت من تلبيتها كل متطلبات السلامة.