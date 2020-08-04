جوتيريش يحذر: العالم أمام "كارثة" بسبب إغلاق المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- أ ش أ:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم يواجه "كارثة لجيل كامل" بسبب إغلاق المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد جوتيريش، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، على أن إعادة الطلاب إلى المدارس والمؤسسات التعليمية لابد أن يكون أولوية قصوى بمجرد السيطرة على عملية انتقال العدوى محليا.

وقال جوتيريش"أدت جائحة كورونا إلى أكبر اضطراب في التعليم على الإطلاق، فعلى الرغم من تقديم الدروس التعليمية من خلال شاشات التليفزيون والراديو والإنترنت، وبذل الجهود من قبل المعلمين وأولياء الأمور، إلا أنه من الصعب الوصول للعديد من الطلاب".

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وتابع: "إننا نواجه الآن كارثة جيل يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية وتقوض عقودا من التقدم".

ولفت إلى أنه في منتصف يوليو الماضي، تم إغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة، ما أثر على أكثر من مليار طالب، كما حرم ما لا يقل عن 40 مليون طالب في جميع أنحاء العالم من التعليم في سنوات ما قبل المدرسة.

ونوه إلى أن الطلاب من ذوي الإعاقة، والأقليات، والطلاب النازحين واللاجئين، والأشخاص في المناطق النائية هم الأكثر عرضة لخطر الحرمان من التعليم.