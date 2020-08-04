في 24 ساعة.. تحرير 4 آلاف و945 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبر حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1950مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و265 مخالفات السير بدون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة، و8 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفات شروط الترخيص.

جاء ذلك تزامنًا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.