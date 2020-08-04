أرباح جهينة ترتفع 29% بالنصف الأول من العام رغم تراجع المبيعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع المبيعات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، زيادة صافي ربح الستة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 29% لتصل إلى 231.7 مليون جنيه مقابل 179.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2% إلى نحو 3.68 مليار جنيه مقابل 3.75 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، إن تراجع الإيرادات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من تأثير على مبيعات العصير والمنتجات ذات الأحجام الصغيرة.

وأوضحت الشركة، أن تحسن مجمل الربح خلال النصف الأول من العام، سببه تخفيض أسعار الموردين وتحسن سعر الصرف، فيما ارتفع هامش المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية نتيجة زيادة العروض المباشرة للمستهلك لتنشيط السوق.

وتراجعت إيرادات الشركة من دعم الصادرات، حيث حصلت خلال النصف الأول من 2019 على نحو 17 مليون جنيه في حين لم تحصل خلال الفترة من العام الجاري على أي مبالغ.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، زاد صافي ربح الشركة إلى 118 مليون جنيه مقابل 108.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة نحو 9%.

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وانخفضت إيرادات الشركة في الفترة (أبريل – يونيو) بنسبة 6% لتسجل 1.89 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، أن زيادة أرباح الربع الثاني من العام نتيجة بيع بعض الأصول غير المستغلة بالقطاع الزراعي وتخفيض مساحات الأراضي المزروعة.

وقالت إن ارتفاع هامش الربحية سببه خفض تكلفة التمويل من خلال خفض صافي الدين والاستفادة من خفض أسعار الفائدة مؤخرا بنسبة 3%.

وعلى مستوى القطاعات، كان قطاع الألبان صاحب أفضل نشاط خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 5% بينما حقق قطاع المبردات زيادة بنسبة 1% فقط في الإيرادات.

وخلال النصف الأول من العام، انخفضت إيرادات قطاع العصائر بنسبة 13% وقطاع المركزات والزراعة بنسبة 26% وقطاع التوزيع للغير بنسبة 24%.

وقالت الشركة، إنها كوّنت لجنة مخاطر لإدارة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الأزمة لم تؤثر على وضع الشركة الاقتصادي وقوائمها المالية.

وتعمل شركة جهينة، في 5 قطاعات لإنتاج (الألبان المبردات العصائر المركزات والعصائر).

ويتبع مجموعة جهينة، 9 شركات تابعة هي الشركة المصرية لمنتجات الألبان والشركة الدولية للصناعات الغذائية الحجيثة، والشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجي فود) وشركة طيبة للتجارة والتوزيع، وشركة المروة للصناعات الغذائية وشركة صناعات المركزات الحديثة وشركة الإنماء للتنمية الزراعية وشركة إنماء للثروة الحيوانية وشركة إنماء للاستصلاح الزراعي.