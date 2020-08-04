"جثة وجلباب غارق بالدماء.. ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بسبب خلافات. تبلغ لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بمدق ترابي بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة. تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الناحية) وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وذلك بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث عقد العزم على قتله وفي سبيل تنفيذ ذلك تربص له بالمنطقة الزراعية التي يداوم العبور منها أثناء اتجاهه لعمله، وما أن ظهر له حتى قام بتوجيه عدة طعنات له باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته عبارة عن (سكين)، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجلباب خاص به ملوث بدماء المجني عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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