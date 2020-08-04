بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
حصل 4 طلاب وطالبات من أبناء محافظة أسيوط، على المراكز الأولى شعبة علمي علوم ضمن أوائل الثانوية العامة.
وحصل كل من الطلاب أحمد عبدالناصر محمد أحمد، مدرسة المستقبل، على المركز الأول مكرر بمجموع 410، وأحمد هشام عبدالرحيم عبدالباسط مدرسة دار حراء الإسلامية بأسيوط، وجورج يسري شحاته سريان إدارة ديروط أسيوط.
كما حصلت الطالبة تسنيم محمد حسن محمد على المركز الأول مكرر منفلوط الثانوية بنات.
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