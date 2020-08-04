تراجع أسعار النفط بسبب ارتفاع إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كورونا في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة.
وفي الساعة 06:55 بتوقيت جرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع أربعة سنتات إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقودخام "برنت " بواقع 11 سنتا لتسجل 44.04 دولار للبرميل.
ويأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 بالمئة وبرنت 1.5 بالمئة أمس الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحةفيروس كورونا.
وكشف مصدر مطلع بصناعة النفط على البيانات الأولية، يوم الإثنين، أن كازاخستان رفعت إنتاجها النفطي في يوليو تموز إلى 1.331 مليون برميل يوميا، وذلك بزيادة اثنين بالمئة عن يونيو، مما يعني تجاوزها قليلًا هدفها بموجب اتفاق عالمي بين المنتجين، بحسب وكالة رويترز.
ووفقًا لحسابات أجرتها رويترز، يزيد ذلك 12 ألف برميل يوميًا عن هدف كازاخستان بموجب الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+.
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