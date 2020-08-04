الولايات المتحدة تبدء المفاوضات مع طالبان داخل أفغانستان

بحث وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو وكبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند - في مؤتمر عبر الفيديو - بدء المفاوضات داخل أفغانستان والوضع الراهن.



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن الجانبين أكدا أن الإفراج عن السجناء المتبقين أمر ضروري لبدء المفاوضات داخل أفغانستان،

مضيفا أن "وزير الخارجية الأمريكي رحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار عشية عيد الأضحى".



يأتي ذلك في الوقت الذي أفرجت فيه الحكومة الأفغانية وطالبان عن مئات السجناء بعد توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان في وقت سابق من هذا العام.



وتشير تقارير إخبارية إلى أن الحكومة الأفغانية امتنعت عن الإفراج عن

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مئات من مقاتلي طالبان الذين تورطوا في جرائم كبيرة، إذ قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني أن اللويا جيرجا (مجلس ممثلي القبائل الأفغانية) هو من سيقرر مصيرهم.

بحث رئيس أفغانستان محمد أشرف عبد الغني مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، هاتفيا جهود عملية السلام الأفغانية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني - وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الأفغاني ناقش مع رئيس الوزراء الباكستاني المرحلة الأخيرة من عملية السلام الأفغانية.