أفغانستان تناقش مع باكستان المرحلة الأخيرة من عملية السلام

بحث رئيس أفغانستان محمد أشرف عبد الغني مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، هاتفيا جهود عملية السلام الأفغانية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني - وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الأفغاني ناقش مع رئيس الوزراء الباكستاني المرحلة الأخيرة من عملية السلام الأفغانية.



وأعرب خان عن أمله في تعزيز الزخم الحالي بشكل أكبر لتنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة و(طالبان) بكامله بما يؤدي إلى مفاوضات داخل أفغانستان في أقرب وقت ممكن".



من جهته، شدد رئيس وزراء باكستان على أهمية العمل الجماعي لتعزيز العلاقات الثنائية.. قائلا"إن باكستان تتطلع إلى الدورة القادمة لخطة العمل الأفغانية الباكستانية من

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أجل السلام والتضامن في أقرب وقت".

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 36 ألفا و 782 حالة، وذلك عقب تسجيل 36 حالة إصابة جديدة.



وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1288 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 25 ألفا و 556 حالة.