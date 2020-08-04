أعلنت الحكومة الكينية أنها تلقت من الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 270 مليون شلن كيني؛ لتعزيز جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال متحدث باسم الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، إن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر المفوضية الأوروبية السامية للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية سيتم توجيهها إلى (نيروبي) عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في كينيا.
بفيروس كورونا على مستوى البلاد وتعزيز الجهود الحكومية الجارية لمكافحة وباء كورونا ودعم الفرق الطبية في مقاطعات كينيا الـ47.
وأشارت منظمة الصحة العالمية - في بيان لها بهذا الشأن - إلى أنها ستستخدم هذه المنحة لدعم جهود الحكومة الكينية للسيطرة على انتشار الوباء، لافتة إلى أن هذه الأموال ستستخدم لتدريب الأطقم الطبية في خطوط المواجهة المباشرة مع المصابين
وأضاف أن التمويل سيوجه أيضا لدعم أنشطة الاتصال المتعلقة بالمخاطر ومشاركة منظمات المجتمع المدني في المناطق التي جرى تحديدها على أنها بؤر لتفشي الوباء، ومن بينها مومباسا ونيروبي وكيليفي والمناطق الحدودية.
السعي لإحداث تغيير في سلوك المواطنين واتباع ارشادات الصحة العامة، لاسيما بعد تجاهل الكينيين مؤخرا تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، علاوة على عدم ارتداء السكان أقنعة الوجه في الأماكن العامة ببعض المقاطعات.
ولفت بيان منظمة الصحة العالمية إلى أن الاستراتيجيات المستخدمة من أجل توعية ملايين الكينيين تشمل بث رسائل باللغات المحلية في 21 محطة إذاعية ووسائل إعلام أخرى من أجل
وأكد أن مكتب منظمة الصحة العالمية سينشر موظفين إضافيين في 47 مقاطعة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.
من جانبه، أكد سيمون موردو سفير الاتحاد الأوروبي لدى كينيا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية في هذه الأوقات الصعبة سيساعد على وقف انتشار هذا الوباء.. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يشارك منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم والمشورة إلى كينيا في هذه اللحظة الحرجة بشأن فيروس (كوفيد ـ 19) انطلاقا من خبرتها في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر لمكافحة كورونا .. كينيا تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي بـ 270 مليون شلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.