226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية اليوم الثلاثاء رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن عدد الإصابات بلغت 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.
وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه استلم 1157 عينة، جاءت نتائجها بسلبية
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بوزارة الصحة الليبية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلىحالة وفاة واحدة.
أوضحت الوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن حالة الوفاة من بنغازي، مشيرة إلى تسجيل 8 عينات إيجابية من طبرق و5 من سرت وواحدة من بنغازي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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