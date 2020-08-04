5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية ،اليوم الثلاثاء، تسجيل 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهذا يعد انخفاضا عن حوالي 5400 في اليوم السابق، بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.

بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 30% من

المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471 بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وحافظت الحصيلة اليومية في العاصمة موسكو على استقرارها من ناحية الإصابات والوفيات الجديدة، حيث تم تسجيل 691 إصابة و12 وفاة اليوم مقابل 693 و13 أمس، بينما سجل عدد حالات الشفاء

Advertisements

اليومية ارتفاعا كبيرا من 842 أمس إلى 1456 اليوم.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في المدينة 244097، منها 4510 حالات وفاة، في حين تماثل 183640 شخصا للشفاء حتى الآن.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، تسجيل 5394 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 856 ألفا و264 إصابة.

وأفاد المركز الروسي ـ في بيان اليوم الاثنين ـ بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، 693 إصابة منها في موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بــ 196 إصابة.