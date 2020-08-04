36 ألفا و 782 إصابة بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 36 ألفا و 782 حالة، وذلك عقب تسجيل 36 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1288 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين

من الفيروس بلغ 25 ألفا و 556 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت السلطات الأفغانية، يوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي على سجن مركزي بولاية ننجرهار شرقي البلاد، إلى 29 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية عن الناطق باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني، قوله إن السلطات الأمنية تحتجز 1025 سجينًا من بين 1793 شخصًا كانوا في السجن المركزي خلال عملية الهرب التي صاحبت الهجوم الذي شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي.



