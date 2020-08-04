انفجارضخم بمصنع للكيميائيات في مقاطعة هوبي الصينية

وقع انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو بمقاطعة هوبي الصينية ،اليوم الثلاثاء، وأدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وفقًا لموقع BJD.

وذكر الموقع، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منشأة لإنتاج المواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو. ووفقا للمعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 7:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم إرسال 14 عربة إطفاء وأكثر من 100 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وأوقفت المؤسسة الإنتاج تماما، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

في يونيو الماضي، انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في الصين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وتم نقل 166 آخرين إلى المستشفى. وقع الحادث على الطريق

السريع G-15.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، منطقي ومشروع.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الخارجية "وانج ون بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" يوم الجمعة إرجاء انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 6 سبتمبر المقبل لمدة عام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

