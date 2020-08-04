حكومة فيكتوريا الأسترالية: نشر الجيش لدعم العزل الذاتي

قال رئيس وزراء ولاية "فكتوريا" الأسترالية دانييل أندروز إنه سيتم نشر 500 جندي بالجيش في الولاية؛ لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار أسترالي، وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة، موضحة أنه قال للصحفيين "ليس هناك سبب لمغادرة منزلك وإذا لم يتم العثور

عليك بالمنزل فستواجه صعوبة بالغة في إقناع شرطة فيكتوريا بأن لديك سببا قانونيا للخروج".يشار إلى أن ولاية فيكتوريا كانت قد فرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع حظر التجول ليلا، وتعد الولاية ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وكان بها عدد الحالات الأكبر خلال الأسابيع الماضية.

وشددت أستراليا، يوم الأحد، تدابير العزل

المفروضة منذ أسابيع عدة في ملبورن ثاني مدينة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا المستجد، مع فرض حظر تجول ليلي ومنع حفلات الزفاف للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19.

ورغم إعادة فرض القيود في أوائل يوليو، واصلت ملبورن تسجيل مئات الإصابات الجديدة اليومية. لذلك قررت السلطات المحلية فرض حظر تجوال من الساعة 20،00 حتى 05،00 خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأعلن دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) "حالة الكارثة" الأحد مضيفًا أن عاصمة الولاية انتقلت إلى "المرحلة الرابعة" من القيود حتى 13 سبتمبر، بسبب معدلات الإصابة "غير المقبولة".