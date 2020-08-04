اليابان تبحث إعلان حالة الطوارىء مجددا مع تزايد إصابات كورونا

ألمح وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو إلى إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارىء على مستوى الدولة في حالة تزايد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال كاتو للصحفيين اليوم الثلاثاء - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن السلطات المحلية تتخذ إجراءات لاحتواء العدوى، لكن في حال ارتفاع عدد

الحالات بسرعة على الرغم من هذه الجهود فإن الحكومة قد تعلن حالة الطواريء مجددا.يشار إلى أن ولاية أوكيناوا أعلنت حالة الطوارىء بها، في حين طلبت البلديات الأخرى من المواطنين تجنب الأنشطة غير الضرورية، وطالبت أصحاب الأعمال بتقليص ساعات العمل.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط مخاوف متزايدة بشأن عودة ظهور العدوى.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء عن مسؤول في حكومة العاصمة، قوله إن الإحصائيات الجديدة جاءت بعد يوم من تسجيل العاصمة 258 حالة جديدة أمس.

وتعكس الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة الحضرية أحدث المجاميع التي أبلغت عنها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

