ملك إسبانيا السابق يقرر مغادرة البلاد بعد تقارير صحفية عن فضيحة

قال القصر الملكي في بيان، الاثنين 3 أغسطس/آب 2020، إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أبلغ نجله الملك فيليبي قراره مغادرة البلاد بعد أن ظهرت في الأسابيع الأخيرة مزاعم فساد تتعلق به.



وفي يونيو حزيران، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في ضلوع خوان كارلوس (82 عاما) في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل.



ورفض خوان كارلوس مرارا، من خلال محاميه، التعليق على المزاعم.



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