حريق في منطقة صناعية إيرانية قرب العاصمة طهران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن التلفزيون الإيراني أن حريقا اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد. وقال التلفزيون “الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، لا يوجد قتلى أو جرحى، رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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