الإمارات.. إحباط أكثر من 120 ألف هجمة إلكترونية في يوليو

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نجح فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتية، في إحباط 120 ألفا و38 هجمة إلكترونية خلال يوليو/ تموز، 78% منها عبارة عن برمجيات خبيثة و11% ثغرات أمنية و11% تصيد إلكتروني.

وأكدت الهيئة في التقرير الذي تصدره شهريا لهذه الغاية أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تمكن أيضا خلال يوليو/تموز، من معالجة 181 حادثة سيبرانية صُنفت تأثير 6 منها بالشديد و46 هجمة متوسطة و129 هجمة منخفضة التأثير.

وتابعت، أن الحوادث الأكثر شيوعاً خلال يوليو/تموز كانت عبارة عن ثغرات أمنية ودخول غير مصرح به.

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وكان فريق الاستجابة اكتشف 20 ثغرة أمنية من خلال اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات والكشف الاستباقي التي أجراها خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتعمل الهيئة في إطار دورها لنشر الوعي على تنظيم الورش والدورات حيث بلغ عدد المستفيدين من الورش التوعوية التي عقدتها حتى الآن 3 آلاف و479 مستفيدا، ووصل عدد المشاركين في ورش التدريب 126 متدربا.

وقامت الهيئة، بتأسيس الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري للخدمات خلال 2008.

ويهدف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لتحسين ممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية في دولة الإمارات من المخاطر والهجمات السيبرانية، وبناء ثقافة آمنة للوقاية من جرائم تقنية المعلومات.