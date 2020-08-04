كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 4 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبا، ليصل حجمها هناك، إلى أربعة آلاف عسكري.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله: "في فترة زمنية قصيرة جدا، سنخفض أفراد قوة الجيش الأمريكي هناك، إلى ثمانية آلاف، ثم سنخفضها إلى أربعة آلاف. نحن نتفاوض حاليا حول ذلك".

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وكشف موقع "أكسيوس"، أن الرئيس ترامب، لم يحدد متى بالضبط سيتم تخفيض القوة العسكرية، وقال فقط: "قريبا جدا"، رافضا ذكر إطار زمني محدد.

ورد ترامب، على سؤال، حول حجم الوحدة العسكرية في أفغانستان عند حلول موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، قائلًا إنه سيكون "على الأرجح من 4 إلى 5 آلاف".