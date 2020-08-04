كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر حرائق ضخمة في مدينة صناعية ومركب تجاري بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

ونقلت وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا"، عن جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران، قوله إن الحريق عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران.

وأضاف جلال ملكي: "النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن".

وأوضح جلال ملكي، أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، تحتوي هذه المدينة الصناعية على العديد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك الصناعات اللاصقة والصناعات الخشبية والمعدنية.

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وقد أعلن علي اشتري، رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان - جنوب)، عن اندلاع حريق في أحد المراكب التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن" في هذه الجزيرة الإيرانية.

وكشف علي اشتري، في تصريحات صحفية: "أن أسباب وقوع هذا الحادث لم تعرف بعد، مؤكدا أن فرق الإطفاء بجزيرة قشم توجهت فور مشاهدة الدخان إلى موقع الحريق وبدأت في عمليات الإطفاء من الشاطئ والبحر أيضا.

وأكد علي اشتري، أن فرق الطوارئ والإنقاذ البحري قامت بنقل المركب من منطقة الحادث إلى مكان آمن، مبينا أن حادث الحريق لم يخلف أي ضحايا أو مصابين، كما لم يسبب عرقلة النشاطات الملاحية في قشم.

وأشار علي اشتري، إلى أن الأسباب المؤدية إلى هذا الحادث ستعلن بعد إخماد الحريق تماما، من قبل فريق التقييم بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان.