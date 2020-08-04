كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثا، مصرع 12 شخصا وفقدان 14 آخرين، وتشريد أكثر من ألف شخص، جرء الأمطار الغزيرة، المتواصلة منذ الأول من أغسطس الجاري.

وقتل 3 أشخاص نتيجة انهيار أرضي في مصنع بمدينة بيونغ تيك بإقليم كيونغ كي، وأحد النزل في مدينة كابيونغ بإقليم كيونغ كي.

وبحسب المقر المركزي لإدارة الكوارث في سيئول، ارتفع عدد المشردين بمقدار 100 شخص عن اليوم السابق، إلى 1025 شخصا من 628 أسرة.

Advertisements

وبسبب الأمطار الغزيرة عدد المرافق المتضررة إلى 2958 مرفقا. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 5751 هكتارا.

ولا يزال حظر حركة المرور ساريا في الطرق والسكك الحديدية، نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة إقليميا، حيث حظر الدخول إلى 43 طريقا في سيئول، وإقليم كيونغ كي، وإقليمي تشونغ تشيونغ الشمالي والجنوبي، وتم تعليق تشغيل 6 خطوط للسكك الحديدية.

وتم حظر الدخول إلى 10 حدائق وطنية في جبال بوك هان، وتيه بايك، وسوك ري وغيرها، و252 شارعا للرحلة الجبلية.