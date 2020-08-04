تسرب طفيف لسائل عازل على مستوى أحد كابلات الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن حدوث تسرب طفيف، يوم 30 يوليوز المنصرم، لسائل عازل قابل للتحلل البيولوجي على مستوى الكابل تحت البحري الاحتياطي رقم 4 التابع للمكتب والشركة الإسبانية (ريد إلكتريكا ) والذي يؤمن الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا.

وأضاف المكتب في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الإثنين، أن هذا الحادث لم يكن له أي تأثير على التشغيل العادي للربط 1 و 2 قيد الخدمة، واللذين يوفران الربط الكهربائي البحري بين الشبكات المغاربية والأوروبية.

وأشار إلى أن الكابل الذي تعرض للعطل هو خط طوارئ وكان خارج الخدمة بسبب حادث اصطدام تسببت فيه باخرة صيد.

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وقد قامت شركة متخصصة، عقب ذلك، بتنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح والتي همت إيقاف تسربات السائل على عمق حوالي 500 متر.

وأضاف البلاغ، أنه بمجرد وقوع الحادث، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الإسبانية بتأمين سفينة متخصصة بشكل عاجل مجهزة بمركبة تعمل عن بعد في حالة الطوارئ والتي تمكنت من رصد موقع التسرب امس الإثنين على عمق يناهز 200 متر.

وسجل المصدر ذاته، أن الجهود جارية في إطار تنسيق كامل بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الإسبانية من أجل الإصلاح النهائي لهذا العطل.