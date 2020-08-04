"جوجل" تطلق أول هواتفها الداعمة للجيل الخامس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "جوجل" الستار عن أول هواتفها الذكية التي تدعم منظومة الجيل الخامس وهؤلاء الأجهزة يأخذون من هاتفي "بيكسل 4 إيه" والهاتف الجديد "بيكسل 5"، شكلًا لهم، وأعلنت "جوجل" المملوكة لـ"ألفابت" أن طرحهما سيكون في خريف هذا العام بسعر يبدأ من 499 دولارا.

وخفضت الشركة أيضا سعر هاتفها "4 إيه" الذي لا يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس ليبدأ من 349 دولارا في مسعى لجذب المزيد من الزبائن ذوي الميزانيات المحدودة.

وعلى غرار شركة "آبل" التي طرحت هاتف أيفون أصغر في نيسان/ أبريل بسعر 399 دولارا، يعكس هاتف جوجل الذكي ذو السعر المنخفض سعي الشركة للوصول إلى المشترين الذين تضرروا من التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج هذا الأسبوع هواتفها الذكية الرائدة الجديدة ومن بينها الهاتف "جالاكسي نوت" وهاتف آخر قابل للطي بهدف الصمود في وجه المنافسة مع شركة "هواوي" الصينية التي اقتنصت مؤخرا لقب أكبر بائع للهواتف الذكية في الربع الثاني.

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وسيكون سعر الهاتف "4 إيه" الذي لا يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس أقل 50 دولارا من الهاتف "بيكسل 3 إيه" وهو أرخص هواتف مجموعة "بيكسل".

وعرقلت الجائحة الموعد الأصلي لطرح الهاتف "4 إيه" الذي سيصبح متاحا للتوصيل اعتبارا من 20 آب/ أغسطس في الولايات المتحدة.

وقالت "جوجل" إن هواتفها الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.