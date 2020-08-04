كورونا في المجتمع العربي: قلنسوة 608 ورهط 581 والطيبة 484 والناصرة 386

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينّت معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية ازديادا بانتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي، صباح اليوم الثلاثاء. وتقدمت مدينة قلنسوة البلدات الأعلى انتشارا للفيروس بـ608 إصابات، تلتها رهط بـ581، ثم الطيبة بـ484، والناصرة بـ386 وباقة الغربية بـ366 إصابة. وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة: قلنسوة: المصابون 608، المتعافون 246 . رهط: المصابون 581، المتعافون 472 . الطيبة: المصابون 484، المتعافون 204. الناصرة: المصابون 386، المتعافون 128. باقة الغربية: المصابون 366، المتعافون 247 . أم الفحم: المصابون 327، المتعافون 182. عرعرة النقب: المصابون 328، المتعافون 302. حورة: المصابون 264، المتعافون 259 . كفر قاسم: المصابون 249، المتعافون 192. كفر قرع: المصابون 218، المتعافون 153 . عين ماهل: المصابون 194، المتعافون 54. دير الأسد: المصابون 169، المتعافون 155. الطيرة: المصابون 167، المتعافون 84 . كسيفة: المصابون 155، المتعافون 142 . يافة الناصرة: المصابون 124، المتعافون 47 . جسر الزرقاء: المصابون 119، المتعافون 90 . جت: المصابون 114، المتعافون 84. عرعرة: المصابون 105، المتعافون 74 . كفر مندا: المصابون 97، المتعافون 22. جلجولية: المصابون 96، المتعافون 68. نحف: المصابون 80، المتعافون 66 . إكسال: المصابون 79، المتعافون 32. شفاعمرو: المصابون 77، المتعافون 45. طمرة: المصابون 73، المتعافون 62. دبورية: المصابون 69، المتعافون 38. Advertisements زيمر: المصابون 61، المتعافون 9. طلعة عارة: المصابون 59، المتعافون 28. كفر كنا: المصابون 58، المتعافون 22. سخنين: المصابون 55، المتعافون 39. مجد الكروم: المصابون 53، المتعافون 38. الفريديس: المصابون 52، المتعافون 25. البعنة: المصابون 49، المتعافون 48. اللقية: المصابون 44، المتعافون 33. كفر مصر: المصابون 41، المتعافون 11. عرابة: المصابون 39، المتعافون 23. جديدة المكر: المصابون 38، المتعافون 17. دير حنا: المصابون 33، المتعافون 21. بسمة عارة: المصابون 32، المتعافون 14. بيت جن: المصابون 32، المتعافون 13. المغار: المصابون 31، المتعافون 18. عبلين: المصابون 30، المتعافون 18. الرينة: المصابون 28، المتعافون 20. كفر ياسيف: المصابون 28، المتعافون 18. كابول: المصابون 27، المتعافون 19. الرامة: المصابون 26، المتعافون 20. تل السبع: المصابون 26، المتعافون 20. أبو غوش: المصابون 25، المتعافون 14. عين نقوبا: المصابون 25، المتعافون 8. يركا: المصابون 24، المتعافون 4 كفر برا: المصابون 24، المتعافون 22. عسفيا: المصابون 23، المتعافون 21. ساجور: المصابون 22، المتعافون 16. طرعان: المصابون 20، المتعافون 0.

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