الحرب على "تيك توك".. البيع أو الحظر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أمس الإثنين، إلى "وجوب بيع تطبيق ‘تيك توك‘" المملوك على يد شركة "بايت دانس" الصينية، وحدّد ترامب الموعد الأقصى لإتمام ذلك وهو منتصف أيلول/ سبتمبر لكي يواصل في نشاطه في الولايات المتحدة، وأظهر ترامب بشكل أولي موافقة على مفاوضة "مايكروسوفت" مع "بايت دانس".

وصرح ترامب للصحافيين "حددت تاريخا بحدود 15 أيلول/سبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة".

وـضاف "سيتم إغلاقه في 15 أيلول/سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق".

لكن ترامب وضع شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي صفقة محتملة، حيث أعلن أن بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع دفع تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة.

وقال ترامب للصحافيين "جزء كبير جدا من قيمة الصفقة يجب أن يذهب إلى خزينة الولايات المتحدة، لأننا نجعل من الممكن لهذه الصفقة أن تحدث". وأضاف "هم لا يملكون أي حقوق في حال لم نعطها لهم".

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وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدم من جانب الاستخبارات الصينية لأغراض مراقبة. لكن "تيك توك" نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين.

ومساء الجمعة، أعلن ترامب أنه يعتزم حظر التطبيق ويرفض أن تبتاعه مجموعة أميركية.

لكنه تشاور الأحد مع رئيس مجموعة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا، التي تجري مفاوضات بهدف شراء الفرع الاميركي لـ"تيك توك" من مالكته الام.

وعلى الأثر، أكد رئيس المجموعة المعلوماتية مواصلة المفاوضات سعيا إلى اتفاق في موعد أقصاه منتصف أيلول/ سبتمبر.

والتطبيق مفضل لدى من تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما ويستخدمه نحو مليار شخص في العالم. وهو يتيح نشر وتقاسم ومشاهدة أشرطة موسيقية وفكاهية قصيرة.