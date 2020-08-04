شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين ترفض المشاركة فى التدريبات العسكرية ببحر الصين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الفلبينى ديلفين لورينزانا إن البلاد لن تشارك بعد الآن فى التدريبات البحرية المشتركة فى بحر الصين الجنوبى مع الدول الأخرى.

وأضاف لورينزانا -حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى أصدر القرار؛ لتخفيف حدة التوتر في الممر المائي المتنازع عليه، مؤكدا أن الرئيس أصدر قرارًا دائمًا بعدم مشاركة الفلبين في التدريبات البحرية في بحر الصين الجنوبي إلا في المياه الوطنية التي تقع على مسافة 12 ميلًا من الشواطئ الفلبينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن إلى جانب حلفاء آخرين مثل أستراليا أجروا تدريبات بحرية مشتركة مؤخرًا في بحر الصين الجنوبي عقب سياسة أمريكا الأخيرة فيما يخص النزاعات البحرية، مضيفة أن لورينزانا أوضح أنه إذا تم اعتبار أفعال دولة ما بأنها عدائية، ستنشب توترات جديدة، معربًا عن أمله في أن يتوخى كل الأطراف المشاركين فى هذه التدريبات الحيطة والحذر حتى لا تكون هناك حسابات خاطئة من شأنها أن تعزز التوترات على نحو أكثر.