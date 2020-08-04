شكرا لقرائتكم خبر عن 309 إصابات جديدة بكورونا فى طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء عن مسؤول في حكومة العاصمة، قوله إن الإحصائيات الجديدة جاءت بعد يوم من تسجيل العاصمة 258 حالة جديدة أمس.
وتعكس الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة الحضرية أحدث المجاميع التي أبلغت عنها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في اليابان 40 ألفا و73 إصابة ، وعدد الوفيات 1018، وتعافى حتى الآن 26 ألفا و487 حالة.
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