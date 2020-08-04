شكرا لقرائتكم خبر عن الجائجة تُعيد إغلاق العاصمة الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات في الفلبين إعادة فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة اليوم الثلاثاء على أكثر من 27 مليون شخص، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الشهر الماضي، مما دفع العاملين بمجال الصحة إلى تحذير البلاد من خسارتها المعركة ضد كوفيد- .19 وجرى تعليق عمل وسائل النقل العام والمكاتب الخاصة والحكومية والخدمات التجارية الأخرى مجددا في العاصمة مانيلا والأقاليم الأربعة المحيطة وهي بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال. وقد تم وضع المناطق الخمس تحت ما يسمى محليا بالحجر المجتمعي المحسن المعدل خلال الـ 15 يوما القادمة. وبموجب البروتوكول، يحظر على الأشخاص الخروج من منازلهم إلا للأغراض الضرورية، وتقتصر التجمعات على خمسة أشخاص بحد أقصى ولا يسمح بتناول الطعام داخل المطاعم. وسجلت الفلبين 3226 حالة إصابة جديدة، و45 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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