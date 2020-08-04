شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة ضخمة على "تويتر" بسبب استغلال بيانات المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

تواجه شركة "تويتر" غرامة قدرها 250 مليون دولار من جانب هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية بسبب استخدامها أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي الموقع لإرسال إعلانات موجهة إليهم.

وذكرت شركة إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير في بيان موجه إلى البورصة الأمريكية أنها تلقت يوم 28 يوليو الماضي مسودة شكوى من هيئة التجارة الاتحادية تدعي انتهاك الشركة اتفاقها مع الهيئة في عام .2011 وتتعلق الاتهامات باستخدام الشركة لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، من أجل إرسال إعلانات موجهة إليهم خلال الفترة من 2013 إلى .2019

كانت شركة تويتر قد اعترفت في أكتوبر الماضي أنها وجهت بشكل غير متعمد الإعلانات إلى المستخدمين من خلال بيانات الاتصال الخاصة بهم والتي قدمت للشركة لأغراض الأمن والسلامة.

وتتوقع الشركة أن تسفر شكوى هيئة التجارة الاتحادية عن تغريمها ما بين 150 و250 مليون دولار.، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية الشكوى حتى الآن ولا يوجد أي تأكيدات بشأن توقيت ولا شروط التسوية النهائية لها.