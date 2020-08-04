اعتقال أربعة متهمين يستقلون عجلات محملة بمواد غذائية مخالفة لضوابط الاستيراد بنينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال أربعة متهمين يستقلون عجلات محملة بمواد غذائية مخالفة لضوابط الاستيراد، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقال إعلام الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "استنادا لتوجيهات الجهات الأمنية المختصة لدعم المنتج الوطني، وحماية المستهلك في القطاع الغذائي، والزراعي، والصناعي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى التابعة لوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة متهمين، وضبط العجلات التي كانوا يستقلونها محملة بمواد غذائية مستوردة مخالفة لضوابط الاستيراد والتصدير".



وأضاف أن المواد المضبوطة"غير خاضعة للفحص والسيطرة وبكميات كبيرة وتقدر بخمسة آلاف و800 كارتون"، مبينا أنه "تم ضبط المواد الغذائية مع العجلات بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".



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