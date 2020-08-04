شركة 'BP' تسجل خسائر بقيمة 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2020

سجلت شركة الطاقة العملاقة "BP" خسارة كبيرة للربع الثاني بعد تخفيض قيمة بعض أصولها على توقعات انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وجاءت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية للربع الثاني، والتي تم استخدامها كوكيل للربح الصافي، بخسارة قدرها 6.7 مليار دولار، لتوافق توقعات المحللين. وذلك مقارنة بصافي ربح قدره 2.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت شركة النفط والغاز التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الشهر الماضي إنها قد تتكبد رسوم انخفاض غير نقدي وشطب في الربع الثاني، وتقدر النطاق الإجمالي من 13 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار بعد الضرائب.
وقالت شركة النفط والغاز التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الشهر الماضي إنها قد تتكبد رسوم انخفاض غير نقدي وشطب في الربع الثاني، وتقدر النطاق الإجمالي من 13 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار بعد الضرائب.
في ذلك الوقت، قالت شركة "بريتيش بتروليوم" إن الأثر "الدائم" لوباء الفيروسات التاجية دفع الشركة إلى خفض توقعاتها للنفط والأسعار حتى عام 2050.
وانخفضت أسهم "BP" بأكثر من 40% منذ بداية العام حتى تاريخه.
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