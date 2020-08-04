خانها زوجها...فانتقمت منه بطريقة مروعة

وبحسب موقع "هسبرس"، اعترفت السيدة التي تبلغ من العمر 50 عاما بجريمتها خلال التحقيقات، موضحة أنها قتلت الطفلين بدافع الانتقام من زوجها الذي زعمت أنه يخونها.

وقامت السيدة بخنق الطفل البالغ من العمر 12 عاما، ثم وجهت طعنة قاتلة لشقيقته صاحبة الـ14 عاما.



ولم يستطع الأب أن يستوعب الجريمة، ليصاب بنوبة هستيرية حادة استدعت نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

ووجهت الشرطة القضائية، تهمة القتل العمد إلى السيدة.