مقتل 15 من مليشيات إيران بسوريا في القصف "المجهول"

أسفر القصف "المجهول" الذي استهدف عدة مواقع في ريف البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا مساء أمس عن مقتل نحو 15 عراقيا من المليشيات الموالية لإيران، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم.

وقال المرصد إن طائرات حربية مجهولة نفذت غارات مكثفة استمرت عدة ساعات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

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ووفقا لمصادر للمرصد، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.

وكان انفجار عنيف دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مساء أمس نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للمليشيات الإيرانية هناك.

يشار إلى أن إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات جوية على مناطق في سوريا كان أحدثها تلك التي استهدفت العاصمة دمشق في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حيث تم قصف مواقع تابعة لإيران.