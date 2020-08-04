شكرا لقرائتكم استطلاع.. ترمب يتقدم بكل الولايات الحاسمة وتوقعات بفوز كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر استطلاع جديد للرأي صدر في نهاية هذا الأسبوع أن الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، يتصدر الولايات الوطنية وولايات ساحة المعركة متفوقاً على المرشح الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد الديمقراطية بتكليف من صحيفة "صنداي إكسبريس"، أن ترمب يتفوق على بايدن بنسبة 48% مقابل 46%. والأكثر من ذلك، أن ترمب فتح تقدّما أكبر وفقاً لهذا الاستطلاع في الولايات الحاسمة، مما يعني أن الرئيس، حسب تقديرات هذا الاستطلاع، من المتوقع أن يفوز حالياً بـ309 أصوات في المجمع الانتخابي، أي أكثر مما حصل عليه في عام 2016.

وبشكل عام، أظهر هذا الاستطلاع أن ترمب على الصعيد الوطني حصل على 48% مقابل 46% لبايدن، ولم يقرر 6% بعد.

ومن بين الناخبين البيض، يتقدم ترمب بنسبة 53% إلى 46%. كما أظهر الاستطلاع أن ترمب قوي بشكل غير متوقع عند الناخبين السود، حيث بلغت نسبة الناخبين السود 20% في هذا الاستطلاع – وحصل على حوالي 8% من أصوات السود في عام 2016 – في حين أن نسبة بايدن في هذا الاستطلاع بلغت 77%.

أما الناخبون من أصل إسباني في هذا الاستطلاع فقد قال 51% إلى 38% إنهم سوف يصوتون لبايدن، مما سيمثل أيضا زيادة للرئيس ترمب مقارنة بأدائه في عام 2016 مع اللاتينيين.

وكتب ديفيد ماد فوكس، المحرر السياسي لصحيفة "صنداي إكسبريس" Sunday Express، عن استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفته: "الأهم من ذلك، أن الرئيس ترمب لديه تقدم بنسبة 48% إلى 43% في الولايات المتأرجحة فلوريدا وأيوا وميشيغان ومينيسوتا وبنسلفانيا وويسكونسن، الأمر الذي من شأنه أن يعيده إلى البيت الأبيض مع حصيلة من المجمع الانتخابية تبلغ 309 إلى 229 لبايدن".

وأظهر الاستطلاع تقدم ترمب في فلوريدا بنسبة 47 إلى 45%، وتفوقه في مينيسوتا بنسبة 46% إلى 45%، وفي نيوهامشير 46% إلى 43%.

جو بايدن ودونالد ترمب

وكتب مادلوكس أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن ترمب يظهر كزعيم للسباق بسبب اعتقادهم بأنه الأفضل في التعامل مع الاقتصاد مع وضع ثلث الناخبين الاقتصاد على رأس قضية الانتخابات و66% يعتقدون أن الاقتصاد يتراجع بعد فيروس كورونا حيث يعتقد الناخبون أن ترمب أفضل للاقتصاد بنسبة 57% إلى 43%".

وعندما يتعلق الأمر بالسيطرة الانتخابية، يجادل هذا الاستطلاع بأن ترمب سيلتقط مينيسوتا ونيوهامبشير، الديموقراطيتين لكن بايدن سيلتقط ولاية ويسكونسن.

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ونقلت الصحيفة عن مدير معهد الديمقراطية باتريك باشام قوله إن بيانات المسح تظهر على ما يبدو أن حملة بايدن ربما "وصلت إلى ذروتها".

وقال بشام: "على الرغم من أن بايدن لا يزال في سباق تنافسي مع دونالد ترمب، وقد يفعل ذلك حتى يوم الانتخابات، إلا أن دعمه لا ينمو.. ومن الواضح أن جميع القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين تقريباً تتجه لصالح الرئيس ترمب. المزيد من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء الاقتصاد والحفاظ على الوضع الحالي، أو الحصول على وظيفة جديدة. فهم لا يلومون ترمب بشكل خاص على الانكماش الاقتصادي الناجم عن الإغلاق، وهم يعتقدون أنه سوف يقوم بعمل أفضل لتصحيح السفينة الاقتصادية من بايدن".

ويحاول باشام أن يتقدم على منحنى اتجاهات استطلاعات الرأي الأخرى - التي يظهر معظمها فوز بايدن في الوقت الحالي على الرغم من أنهم يجدون عرقاً متشدداً - من خلال تحديد ما يسميه ناخب ترمب "الخجول". إن ما يسمى بـ "الأغلبية الصامتة" هو ما يعتمد عليه الرئيس من كونه هناك للفوز في الانتخابات، تماماً كما كان هناك بالنسبة له في عام 2016.

من أميركا

من أميركا

وفي الواقع، أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية أن نسبة الناخبين "الخجولين" الداعمين لترمب قد ارتفعت من 66% في آخر استطلاع له الشهر الماضي إلى 71% الآن - وهو جزء من سبب تولي ترمب زمام المبادرة. ومع ذلك، يتتبع هذا الاستطلاع أيضًا استطلاعات أخرى في إظهار فجوة حماس كبيرة بين ترمب وبايدن عندما يتعلق الأمر بمؤيديهم. ويظهر هذا الاستطلاع أن 79% من مؤيدي ترمب متحمسون للتصويت لصالحه في حين أن 41% فقط من مؤيدي بايدن متحمسون للتصويت لصالحه. ويقول 4% فقط من مؤيدي ترمب إنهم يستطيعون تغيير أصواتهم لكن 10% من ناخبي بايدن يقولون إنهم يستطيعون التبديل لصالح ترمب.

كما أن المخاوف بشأن التدهور المعرفي لبايدن آخذة في الارتفاع مما يدفع المزيد من الناس إلى القول إنهم قد لا يصوتون لصالحه لأنهم قلقون بشأن قدراته العقلية وقدرته على القيادة في حالة فوزه في الانتخابات.

وكتب مادلوكس أن "المخاوف من أن السيد بايدن قد يعاني من المراحل الأولى من الخرف تعزز أيضًا بشكل متزايد فرص دونالد ترمب في الفوز في الانتخابات الرئاسية. "وفقا لاستطلاع هذا الشهر 58% يعتقدون أن السيد بايدن يعاني من التدهور المعرفي مقارنة مع 55% في الشهر الماضي. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لنائب الرئيس السابق والسيناتور السابق هو أن 48% من الناخبين أقل احتمالاً للتصويت لصالحه نتيجة لذلك مقارنة بـ 40% قبل شهر".

وفي حين لا يزال الوباء يستنزف ترمب، فإن جزءاً من سبب ارتفاعه الأخير هو أنه مع انحسار المخاوف بشأن الفيروس التاجي، تحول التركيز بين الجمهور من الخوف من الفيروس إلى من يمكنه قيادة النهضة الاقتصادية في البلاد على أفضل نحو.

وكتب مادلوكس أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس ترمب يظهر كزعيم للسباق بسبب اعتقاده بأنه الأفضل في التعامل مع الاقتصاد.. مع وضع ثلث الناخبين الاقتصاد على رأس قضية الانتخابات و66% يعتقدون أن الاقتصاد يتراجع بعد الفيروس التاجي، يعتقد الناخبون أن ترمب أفضل للاقتصاد بنسبة 57% إلى 43%".

لكن الناخبين عموماً لا يوافقون على الطريقة التي تعامل بها ترمب مع الوباء، وهو أمر يمكن أن يضره إذا ضرب مرة أخرى في الخريف. بعد ذلك، فإن أغلبية ساحقة تؤيد ترمب - وتعارض بايدن - عندما يتعلق الأمر بإعادة فتح المدارس في الخريف.

وكتب مادلوكس: "القضية التي لا تزال تزعج الرئيس ترمب هي تعامله مع أزمة الفيروس التاجي" لا يوافق 49% على تعامل الرئيس ترمب مع الأزمة في حين أن 41% فقط يوافقون على ذلك. ومع ذلك، يؤيد 64% دعوات ترمب لإعادة فتح المدارس قريباً في أعقاب الأزمة".