السيطرة على حريق في 3 منازل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في 3 منازل دون خسائر بشرية، بدارالسلام جنوبي المحافظة.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بشقة بناحية البلابيش بحري دائرة المركز.
وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل ملك "سيد. ج" 30 عامًا عامل، امتد لأسطح منزلين مجاورين ملك كل من شقيقه "نادي. ج" 52 عامًا مزارع، و"حسني. ف" 70 عامًا مزارع.
جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر أو إصابات بشرية، ورجح أصحاب المنازل أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمنزل الأول، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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