من المباحث إلى مجلس النواب.. السيرة الذاتية لنائب الشرقية الراحل سعيد العبودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

توفي العقيد سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشغل الراحل منصب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 56 عامًا؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ولد "العبودي" بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لبلبيس، بمحافظة الشرقية، في 9 أبريل عام 1964، قبل أن يلتحق بكلية الشرطة، وتدرج في المناصب الشرطية حتى وصل إلى رتبة عقيد، بعدما عمل بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، آخرها رئيس مباحث الآثار بمدينة سانت كاترين.

وحصل الراحل، على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية، وهو حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي، ودكتوراه في القانون المدني.

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برز اسم "العبودي" في عالم السياسية نهاية عام 2010، بعدما تمكن من الفوز بمقعد مجلس الشعب عن دائرة مركز ومدينة بلبيس، كما شارك في الانتخابات التالية منافسًا لمرشحي جماعة الإخوان بالدائرة حتى جولة الإعادة، لكن لم يحالفه الحظ، وفاز في انتخابات الدورة الأخيرة لمجلس النواب، نهاية عام 2015، قبل أن يفارق الحياة قبل أشهر قليلة من نهاية الدورة البرلمانية.

"العبودي" هو صاحب اقتراح تحويل قرية أنشاص الرمل التابعة للدائرة إلى مدينة، بعد إعلانه توافر كافة المقومات لديها التى تتيح تحويلها لمدينة مستقلة.

وكان الراحل بصحة جيدة ولم تظهر عليه علامات الإعياء، وشارك بعدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، آخرها مساء أمس الاثنين، قبل أن يصاب بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته عقب مشاركته في لقاء حاشد لدعم أحد مرشحي الحزب.

ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، من ساحة "المحطة" بقرية "أنشاص الرمل" مسقط رأس النائب الراحل.