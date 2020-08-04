محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4320 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2010 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 10مخالفات السير بدون تراخيص، 15 مخالفة موقف عشوائي، 10 مخالفات شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية على مدار يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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