العثور على جثة سيدة "مخنوقة" في حظيرة مواشي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة سيدة بها آثار خنق في الرقبة، ملقاة في حظيرة مواشي يملكها زوجها، بقرية حجازة بحري، بقوص.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بورود بلاغ بالعثور على جثة "فهيمة.س.م.س"، 42 عامًا، بها آثار خنق في الرقبة ملقاة في حظيرة مواشي، في قرية حجازة بحري.
حرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة.
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