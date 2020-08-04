أفغانستان تحبط هجوما صاروخيا على العاصمة كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - أ ش أ
أحبط الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء محاولة هجوم صاروخي على العاصمة (كابول).
وذكر الجيش الأفغاني - في بيان، أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أنه تم إحباط محاولة مسلحين لإطلاق صاروخين على العاصمة (كابول).. مضيفا أن الفرقة 111 اكتشفت صاروخين من طراز(بي إم-1) خلال دورية في العاصمة وأبطلت مفعولهما.
وأفاد البيان بأن فريق التخلص من المعدات المتفجرة التابع للجيش الافغاني أبطل مفعول الصاروخين ثم فجرهما بعد ذلك قبل أن يتمكن المسلحون من إطلاق النار عليهم في كابول.
ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيها حركة (طالبان) على هذه الأنباء حتى الآن.
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