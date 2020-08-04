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انخفاض كبير بإصابات كورونا في مصر

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:13 صباحاً - مشاركة

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة”.

ورفعت مصر، منذ أواخر يونيو، معظم إجراءات العزل العام التي فرضتها منتصف مارس لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، وقبل أيام علن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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